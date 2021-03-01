Политика

10:12 01.03.2021

Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов

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Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что досрочные парламентские выборы и борьба с пандемией COVID-19 остаются приоритетом для нее.

"Граждане отдали свой голос (на президентских выборах - ИФ), и требуют очищения страны от коррупции, реформирования юстиции. Это не нравится некоторым группам, которые имеют свои интересы и представлены в нынешнем парламенте", - сказала Санду в воскресенье на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который находится с однодневным визитом в Кишиневе.

При этом она отметила, что "досрочные парламентские выборы также остаются приоритетом, наряду с борьбой против пандемии COVID-19".

Она заверила председателя Евросовета, что "процессы реформ неизбежны и необратимы, потому что их поддерживают граждане Молдовы".

Со своей стороны, Мишель заявил о поддержке Санду со стороны Евросоюза. "Мы готовы укреплять политическое сотрудничество и экономическую интеграцию. Наша поддержка обусловлена принципом соблюдения закона и демократических стандартов. Мы поддерживаем ваши усилия обеспечить независимость судебной системы и прокуратуры, а также в борьбе с коррупцией и расследовании банковского мошенничества", - сказал он.

Мишель подчеркнул, что тех, кто не соблюдает эти принципы, не должно быть в молдавской политике.

На прошедшей неделе Конституционный суд признал, что в Молдове законно сформировано парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор", которое насчитывает 54 (из 101) депутата парламента. Согласно решению КС, в этом случае президент обязан назначить кандидата на пост премьера, предложенного парламентским большинством. Суд призвал президента и парламентские фракции провести консультации, чтобы преодолеть эту ситуацию, исходя из положений законодательства.

Однако Санду заявила, что не намерена выдвигать предлагаемую кандидатуру на пост премьер-министра, настаивая на досрочных парламентских выборах. Она сказала, что, депутаты, которые не согласны с этим, вправе инициировать процедуру импичмента президента.

Согласно Конституции, депутаты могут инициировать процедуру импичмента в отношении президента. Для этого, за отстранение президента должно проголосовать конституционное большинство (67 из 101), после чего необходимо в течение 30 дней организовать всенародный референдум. Для принятия решения необходимо, чтобы за отстранение президента проголосовало больше граждан, чем за его избрание. На выборах 15 ноября 2020 года Санду получила почти миллион голосов избирателей - самый лучший результат за все время проведения президентских и парламентских выборов в Молдове.

 

Теги: #парламентские_выборы #санду #молдова
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