Политика

19:39 26.02.2021

На заседании СНБО рассматривалась стратегия деокуппации Крыма, военная часть – закрыта, публичную презентуют через 2 недели – Данилов

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На заседании СНБО рассматривалась стратегия деокуппации Крыма, военная часть – закрыта, публичную презентуют через 2 недели – Данилов

Через две недели общественности презентуют "открытую" часть проекта государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и г.Севастополь, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Первый вопрос, который рассматривался – проект государственной стратегии по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АР Крым и г.Севастополь. Первый вопрос рассматривался в закрытом режиме. Этот вопрос из двух частей, одна часть касается военной составляющей, что полностью закрыта. Вторая часть будет полностью открыта обществу через 2 недели. Эта часть отрабатывалась на протяжении целого года. Мы начали эту работу в 20-х числах февраля 2020 года", - сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

Данилов отметил, что в разработке участвовали почти все министерства и ведомства страны, а также два комитета Верховной Рады.

Кроме того, Данилов поблагодарил разведчиков, которые добывают информацию на территории временно оккупированного Крыма.

"На основании этих качественных документов мы уже отработали эту позицию. К большому сожалению, с 2014 по 2019 гг в стране не был Крымский вопрос целостно ни разу рассмотрен И через 2 недели мы договорились, что на заседании СНБО этот вопрос будет в окончательном виде принят. И что касается публичной части, будет презентовано нашему обществу", - отметил секретарь СНБО.

Теги: #крым #стратегия #деоккупация
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