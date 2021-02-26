Политика

16:47 26.02.2021

Зеленский назначил Кулебу главой оргкомитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы – указ

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Зеленский назначил Кулебу главой оргкомитета по подготовке учредительного саммита Крымской платформы – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, сообщается на сайте президента.

Соответствующий указ № 78/2021 "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым (АРК) и города Севастополя" опубликован на сайте президента Украины в пятницу, 26 февраля

Согласно указу, председателем организационного комитета назначен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, а подконтрольное ему министерство будет обеспечивать координацию участия Украины в деятельности Крымской платформы.

В свою очередь, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поручено подготовить проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий АРК и города Севастополя.

Кроме того, Зеленский поручил Кабинету министров разработать и утвердить стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы, разработать и обеспечить выполнение первоочередных мероприятий по его развитию, в частности, по утверждению алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики; обеспечить информирование международных партнеров Украины о мерах, осуществляемые для развития крымскотатарского языка, в том числе в контексте провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) на период 2022-2032 годов Международного десятилетия языков коренных народов и на площадке Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

Как сообщалось, на саммите "Крымской платформы" 23 августа, который соберёт мировых лидеров, планируется принятие документа "Крымская Хартия", осуждающего политику Российской Федерации в отношении Автономной Республики Крым.

Теги: #крым #кулеба #указ #зеленский
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