Политика

16:28 26.02.2021

США никогда не признают временную оккупацию Крыма Россией – Байден

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США никогда не признают временную оккупацию Крыма Россией – Байден

Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России, заявил президент США Джо Байден.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома в пятницу.

Он отметил, что в этот день семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность своего соседа - Украины, когда она вторглась в Крым.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - подчеркнул Байден.

Президент заявил, что США также продолжат чтить мужество и надежду Революции достоинства, в которой украинский народ столкнулся с огнем снайперов и силовиков в экипировке на Майдане, но потребовал нового начала для своей страны.

"Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему для своей страны", - указал Байден.

Теги: #крым #сша #агрессия_рф #байден
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