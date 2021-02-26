Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Министерству иностранных дел Украины, Министерству экономики и Государственной пограничной службе Украины рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов, близких к режиму президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным.

Скан-копию соответствующего ответа главы украинского правительства на запрос народного депутата Алексея Гончаренко, датированный 19 февраля, обнародовал в своем "Телеграм-канале" в пятницу сам нардеп. "На Ваше обращение о возможности вынесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаю, что МИД, Минэкономики и Администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть поднятые вопросы. О результатах Вы будете проинформированы", - говорится в тексте документа.

Сам Гончаренко пояснил, что направил обращение к Шмыгалю в связи с тем, что сейчас Европейский союз, Великобритания и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, "которые близки к режиму Лукашенко", тогда как Украина "продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко".

"Например, власти почему-то не ввели санкции против белорусского олигарха Николая Воробья, который обладает "ПрикарпатЗахидтрансом" и является "кошельком" Александра Лукашенко и Виктора Медведчука (народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук – ИФ). Также не введены санкции против белорусских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине", - написал парламентарий.

Гончаренко выращил надежду, что "правительство, СНБО и другие ответственные органы рассмотрят этот вопрос и санкции в отношении близкого окружения Лукашенко будут введены как можно скорее".

Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/5301