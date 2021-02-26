Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

Намерения РФ обеспечить голосование жителей оккупированных районов Донбасса в Госдуму РФ являются очередной попыткой нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Намерения обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на выборах в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Николенко подчеркнул, что РФ сознательно разрушает Минские договоренности и идет на обострение российско-украинского конфликта.

"Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих выборах", - указал спикер.

Ранее СМИ сообщили, что пресс-служба Центральной избирательной комиссии РФ заявила о намерении привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.