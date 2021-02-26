Политика

14:21 26.02.2021

Украина пригласила Макрона на саммит Крымской платформы - Кулеба

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Украина пригласила Макрона на саммит Крымской платформы - Кулеба

Украина передала приглашение президенту Франции Эммануэлю Макрону принять участие в саммите Крымской платформы, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я проинформировал своего французского коллегу о Крымской платформе, инициативе президента (Украины Владимира - ИФ) Зеленского, и приглашении на нее президента Макрона. Франция, я убежден, сыграет важную роль в защите международного права и защите прав человека, и в деоккупации Крыма", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом в пятницу в Париже.

Он поблагодарил за то, что Франция приветствует инициативу Крымской платформы, подтверждает готовность принять участие в ее инаугурационном саммите. Кулеба также добавил, что формат участия будет определен с учетом ситуации с пандемией Covid-19 во время проведения саммита.

Кроме того, глава МИД Украины указал, что они с главой МИД Франции обсудили сотрудничество НАТО, ЕС и очень важное внимание уделили вопросу функционирования Нормандского формата и Минского процесса.

"Я благодарен Франции за последовательную и принципиальную поддержку территориальной целостности Украины и ее усилия в Нормандском формате. Мы и в дальнейшем будем ожидать лидерского подхода Франции к урегулированию конфликта на Востоке Украины, вызванного российской агрессией против нашего государства", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что на повестке дня - восемь важных проектов двусторонних соглашений, и они с ле Дрианом договорились активизировать работу над их подготовкой к подписанию.

"Украина уже эффективно сотрудничает с компаниями Airbus, OCEA. Сейчас продолжаются переговоры с компанией Alstom. Мы дополнительно проговорили, как наши бизнесы могут вместе работать в сфере IТ-технологий и сфере энергетики", - рассказал он.

Теги: #крым #кулеба #франция #макрон
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