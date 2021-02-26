Политика

14:09 26.02.2021

Франция и Германия приложат все усилия, чтобы обязательства парижского саммита Нормандской четверки были выполнены всеми сторонами - ле Дриан

1 мин читать
Франция и Германия приложат все усилия, чтобы обязательства парижского саммита Нормандской четверки были выполнены всеми сторонами - ле Дриан

Франция и Германия будут прикладывать все усилия, чтобы обязательства, взятые на себя на парижском саммите Нормандской четверки, были выполнены всеми сторонами, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан.

"Мы также обсуждали конфликт на Донбассе. Франция вместе с Германией поддерживают функционирование Нормандского формата для того, чтобы развязать этот конфликт. И мы будем решительно в дальнейшем поддерживать и прикладывать все усилия для того, чтобы обязательства, которые были взяты на Нормандском саммите в Париже 9 декабря 2019 года, были выполнены всеми сторонами и для того, чтобы можно было в конструктивном русле готовиться к следующему саммиту", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Париже в пятницу.

Министр подчеркнул, что Франция не признала и не будет признавать незаконной аннексии Крыма Россией.

"Мы будем и в дальнейшем решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее в международно признанных границах", - указал ле Дриан.

Он добавил, что Франция и все европейские партнеры будут и в дальнейшем поддерживать Украину в развитии стабильного демократического и богатого общества.

"Я подчеркнул постоянную поддержку Францией решительной позиции Украины и президента Зеленского на пути очень смелых реформ, по реформе судебной системы и по борьбе с коррупцией", - добавил министр.

Теги: #нормандский_формат #франция #германия #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 26.02.2021
Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

Участие в выборах Госдуму РФ жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставят под сомнение их легитимность – МИД Украины

14:21 26.02.2021
Украина пригласила Макрона на саммит Крымской платформы - Кулеба

Украина пригласила Макрона на саммит Крымской платформы - Кулеба

13:41 26.02.2021
Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

12:38 26.02.2021
Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

10:38 26.02.2021
Ляшко: В Украине не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19

Ляшко: В Украине не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19

10:13 26.02.2021
МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

09:30 26.02.2021
Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

10:48 25.02.2021
Кулеба 26 февраля посетит с рабочим визитом Францию

Кулеба 26 февраля посетит с рабочим визитом Францию

18:58 23.02.2021
ЕС должен ввести санкции против нарушителей прав человека в оккупированном Крыму, считает глава МИД Украины

ЕС должен ввести санкции против нарушителей прав человека в оккупированном Крыму, считает глава МИД Украины

18:36 23.02.2021
Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма – посольство в Украине

Для прогресса по урегулированию войны на Донбассе необходим саммит Нормандской четверки – Кулеба

Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется принятие "Крымской Хартии" с кодификацией политики непризнания действий РФ - Джапарова

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о санкциях против белорусских чиновников и бизнесменов – нардеп Гончаренко

Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма – посольство в Украине

Российская оккупация и усиление милитаризации Крыма угрожают общей мировой безопасности – Госдеп США

Крымская платформа станет первым важным шагом на пути Крыма в Украину – Ермак

На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется принятие "Крымской Хартии" с кодификацией политики непризнания действий РФ - Джапарова

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА