На саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется принятие "Крымской Хартии" с кодификацией политики непризнания действий РФ - Джапарова

На саммите "Крымской платформы" 23 августа, который соберёт мировых лидеров, планируется принятие документа "Крымская Хартия", осуждающего политику Российской Федерации в отношении Автономной Республики Крым, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Ключевым событием, которое запустит "Крымскую платформу", станет саммит 23 августа. Будет приниматься большой документ политического характера – "Крымская хартия", который фактически зафиксирует политику давления, осуждения злодеяний Российской Федерации. Это будет кодификацией политики непризнания действий России", - заявила Джапарова во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации АРК на телеканале "Дом" в пятницу, 26 февраля.

По ее словам, президент Латвии Эгилс Левитс уже принял приглашение принять участие в саммите.

"Президент (Украины Владимир Зеленский – ИФ) подписал большое количество приглашений своим визави в других странах. Только-только начали раздавать эти приглашения, потому сейчас не могу дать фидбек. Например, президент Латвии уже согласился приехать на этот саммит. Мы ждем высокого представительства в этот день", - указала замминистра.

Она напомнила, что "7 лет в Украине длились только дискуссии и заявления, который носили спорадический характер". Поэтому "для Украины было принципиальным систематизировать и дать вектор развития всем существующим инициативам в отношении Крыма, а также привнести новые", отметила первый замглавы МИД.

"Конечная цель для нас - деоккупация Крыма", - подчеркнула Джапарова.

Она также добавила, что "цели деоккупации Крыма невозможно будет достигнуть, если не поддерживать данную тематику как во внутриукраинском распорядке дня, так и на международной арене". В самой же структуре "Крымской платформы", по ее словам, предусмотрено широкое представительство и участие и парламента, гражданских ассоциаций и экспертов.

В свою очередь, постоянный представитель президента в АРК Крым Антон Кориневич считает, что одной из важнейших целей "Крымской платформы" является разговор с международными партнёрами в широком контексте. "Не секрет, что на международных площадках мы говорим о Крыме в основном о нарушениях прав человека. Мы понимаем всю важность этого вопроса, но "Крымская платформа" должна охватывать и другие вопросы – экология, культура, безопасность, а также санкционные вопросы, вопросы Черноморского бассейна и политика непризнания. Мы надеемся, что весь этот широкий спектр вопросов станет доступным для нас и для обсуждения на "Крымской платформе", - сказал он.

Кориневич также добавил, что "с международными партнерами нежно говорить не в контексте оккупации Крыма, а в контексте сопротивления оккупации".