Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявляет об обеспокоенности с ситуацией в сфере прав человека в незаконно аннексированном Россией Крыму и призывает РФ полностью соблюдать международные стандарты.

Соответствующее заявление, распространенное в пятницу, он сделал в связи с седьмой годовщиной незаконной аннексии Крыма Россией и начала военного конфликта на востоке Украины.

"Комитет министров по-прежнему обеспокоен тем, что после незаконной аннексии Российской Федерацией ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась. Принимая во внимание решение Европейского суда по правам человека от 14 января 2021 года в отношении Крыма, я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в области прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа региональным и международным механизмам мониторинга прав человека, а также неправительственным правозащитным организациям в Крым и Севастополь", - говорится в заявлении.

Кроме того, Маас качестве председателя Комитета министров Совета Европы напомнил об осуждении Комитетом незаконной аннексии, которая представляет собой нарушение международного права, и подтвердить его безоговорочную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"В этой связи хотел бы также подчеркнуть необходимость полной реализации Минских договоренностей и выводов парижского саммита (Нормандской четверки - ИФ) для прекращения военного конфликта на Донбассе", - добавил председатель Комитета министров.