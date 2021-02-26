Политика

12:38 26.02.2021

Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

1 мин читать
Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан начали переговоры, в ходе которых обсудят динамику в Нормандском формате и Крымскую платформу.

"Это наша первая личная встреча с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. На повестке дня: двусторонние отношения, торговля, крупные инвестиционные проекты, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО. Обсудим также динамику в Нормандском формате и Крымскую платформу", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 26 февраля, находится с рабочим визитом во Французской Республике.

 

Теги: #крым #кулеба #франция #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 26.02.2021
Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

12:02 26.02.2021
Зеленский: Крым был сердцем Украины, семь лет назад у нас вырвали сердце

Зеленский: Крым был сердцем Украины, семь лет назад у нас вырвали сердце

11:48 26.02.2021
Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

11:13 26.02.2021
Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

10:38 26.02.2021
Ляшко: В Украине не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19

Ляшко: В Украине не выявили британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19

10:13 26.02.2021
МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

09:58 26.02.2021
Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

09:30 26.02.2021
Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

07:32 26.02.2021
В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

15:55 25.02.2021
Украина направила в Офис прокурора МУС очередное сообщение о нарушениях прав человека в Крыму

Украина направила в Офис прокурора МУС очередное сообщение о нарушениях прав человека в Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

КИУ обратился в НАПК за проверкой финотчетов "Слуги народа" и ОПЗЖ

Зеленский поздравл Эрдогана с днем рождения

Пашинян отказался от идеи проводить внеочередные парламентские выборы из-за позиции своих сторонников

Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Корниенко выступает за создание в Раде ВСК из-за возможных переговоров Медведчука и Суркова

Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО: наша ближайшая цель – ПДЧ

Среди кандидатов в нардепы по 87 округу лидирует совладелец "Буковеля" Шевченко – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА