Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

Министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан начали переговоры, в ходе которых обсудят динамику в Нормандском формате и Крымскую платформу.

"Это наша первая личная встреча с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. На повестке дня: двусторонние отношения, торговля, крупные инвестиционные проекты, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО. Обсудим также динамику в Нормандском формате и Крымскую платформу", - написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 26 февраля, находится с рабочим визитом во Французской Республике.