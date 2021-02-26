Политика

11:54 26.02.2021

"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

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"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

Харьковская территориальная организация политической партии "Европейская Солидарность" подала административный иск в окружной административный суд с требованием признать противоправным и отменить решение горсовета от 24 февраля о возврате проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. "Данное решение является грубым нарушением Конституции и законов Украины. Согласно действующему законодательству ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь человека, который занимал руководящие должности в высших органах власти и управления тогдашней СССР, именно к этому перечню относится имя Георгия Жукова", - сообщает пресс-служба ХТО ЕС.

В партии считают, что возвращая проспекту название, отмененное во исполнение закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", Харьковский горсовет вышел за рамки своих полномочий и распространяет раскольнические настроения в обществе, что угрожает независимости, суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности страны.

Как сообщалось, 24 февраля Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались

Ранее, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Теги: #евросолидарность #проспект #суд #харьков
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