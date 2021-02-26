Политика

11:48 26.02.2021

Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

1 мин читать
Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

"Сегодня мною подписан указ об отдельных мероприятиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым, в частности правительству поручена организация и запуск Крымской платформы, а также мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", - сказал Зеленский в видеообращении перед началом телемарафона ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в пятницу.

Он указал, что верит в то, что настанет день, когда он сможет отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины.

"Мы сохраним память о всех, кто не побоялся 26 февраля 2014 года сказать: "Крым - это Украина", и сделаем все, чтобы этот тезис больше никогда и ни у кого не вызывала сомнения", - подчеркнул президент.

Теги: #крым #зеленский #татары
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 26.02.2021
Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

12:42 26.02.2021
Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

12:38 26.02.2021
Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

12:02 26.02.2021
Зеленский: Крым был сердцем Украины, семь лет назад у нас вырвали сердце

Зеленский: Крым был сердцем Украины, семь лет назад у нас вырвали сердце

11:13 26.02.2021
Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

10:13 26.02.2021
МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

09:58 26.02.2021
Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

09:56 26.02.2021
Зеленский поздравл Эрдогана с днем рождения

Зеленский поздравл Эрдогана с днем рождения

09:30 26.02.2021
Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

07:32 26.02.2021
В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

КИУ обратился в НАПК за проверкой финотчетов "Слуги народа" и ОПЗЖ

Пашинян отказался от идеи проводить внеочередные парламентские выборы из-за позиции своих сторонников

Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Корниенко выступает за создание в Раде ВСК из-за возможных переговоров Медведчука и Суркова

Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО: наша ближайшая цель – ПДЧ

Среди кандидатов в нардепы по 87 округу лидирует совладелец "Буковеля" Шевченко – опрос

Телеграмм-каналы начали "разгонять" тему об исключении Притулы из политсовета "Голоса" спустя две недели после съезда – Рудик

Вакарчук остается в партии "Голос" – Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА