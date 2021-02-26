Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

"Сегодня мною подписан указ об отдельных мероприятиях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым, в частности правительству поручена организация и запуск Крымской платформы, а также мероприятия для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей аннексированного Крыма", - сказал Зеленский в видеообращении перед началом телемарафона ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя в пятницу.

Он указал, что верит в то, что настанет день, когда он сможет отменить собственный указ просто потому, что он потеряет актуальность и Крым вернется в состав Украины.

"Мы сохраним память о всех, кто не побоялся 26 февраля 2014 года сказать: "Крым - это Украина", и сделаем все, чтобы этот тезис больше никогда и ни у кого не вызывала сомнения", - подчеркнул президент.