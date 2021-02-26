Политика

11:13 26.02.2021

Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

1 мин читать
Зеленский: Деоккупация Крыма – это общая задача для мирового сообщества

Крым является частью Украины и его деоккупация является общей задачей мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня День сопротивления оккупации Крыма. Впервые за годы после аннексии полуострова Украина делает конкретные шаги для возвращения захваченной территории. Деоккупация Крыма - это общая задача для мирового сообщества, которое объединяется на площадке Крымской платформы. Крым - это Украина!", - написал Зеленский в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации АР Крым и г.Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений отделить Крым от Украины. С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая продолжается уже семь лет.

 

Теги: #крым #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 26.02.2021
Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

12:42 26.02.2021
Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

12:38 26.02.2021
Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

Главы МИД Украины и Франции обсуждают Нормандский формат и Крымскую платформу

12:02 26.02.2021
Зеленский: Крым был сердцем Украины, семь лет назад у нас вырвали сердце

Зеленский: Крым был сердцем Украины, семь лет назад у нас вырвали сердце

11:48 26.02.2021
Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

10:13 26.02.2021
МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

09:58 26.02.2021
Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

Чтим память тысяч людей, которые храбро протестовали против позорного захвата РФ украинских земель - посол Великобритании

09:56 26.02.2021
Зеленский поздравл Эрдогана с днем рождения

Зеленский поздравл Эрдогана с днем рождения

09:30 26.02.2021
Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

07:32 26.02.2021
В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

В седьмую годовщину после начала оккупации Крыма США призвали РФ прекратить агрессию против Украины – посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Председательствующая в Комитете министров Совета Европы ФРГ призвала РФ соблюдать международные стандарты прав человека в аннексированном Крыму

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО до 237 сотрудников и утвердил его новую структуру – указ

Зеленский подписал указ о поддержке крымскотатарского языка и защите прав жителей Крыма

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

Украина призывает всех партнеров присоединиться к Крымской платформе для деоккупации Крыма и привлечения к ответственности РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Европейская солидарность" обжаловала очередное переименование проспекта Григоренко в честь Жукова в Харькове

Разумков о решении суда по Стерненко: В Украине есть много механизмов, как отстоять свою правоту, и не забывайте о ЕСПЧ

КИУ обратился в НАПК за проверкой финотчетов "Слуги народа" и ОПЗЖ

Пашинян отказался от идеи проводить внеочередные парламентские выборы из-за позиции своих сторонников

Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Корниенко выступает за создание в Раде ВСК из-за возможных переговоров Медведчука и Суркова

Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО: наша ближайшая цель – ПДЧ

Среди кандидатов в нардепы по 87 округу лидирует совладелец "Буковеля" Шевченко – опрос

Телеграмм-каналы начали "разгонять" тему об исключении Притулы из политсовета "Голоса" спустя две недели после съезда – Рудик

Вакарчук остается в партии "Голос" – Рудик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА