Политика

10:51 26.02.2021

КИУ обратился в НАПК за проверкой финотчетов "Слуги народа" и ОПЗЖ

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КИУ обратился в НАПК за проверкой финотчетов "Слуги народа" и ОПЗЖ

Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) официально обратилась к Национальному агентству предотвращения коррупции (НАПК) с просьбой провести дополнительную проверку финансовых отчетов политических партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - сообщается на странице Комитета в Facebook.

В КИУ отмечают, что в финотчетах этих партий "могут быть представлены ложные сведения о количестве сотрудников". "Указанные данные могут свидетельствовать о теневом характере финансирования политических партий и представлении заведомо недостоверных сведений в отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, что предусматривает уголовную ответственность", - говорится в сообщении.

В частности, согласно данным отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2020 года один сотрудник партии "Слуги народа" в среднем работает на офисной площади размером более 228 кв.м.: всего в центральном аппарате партии работает восемь человек, при этом партия указывает, что арендует для их работы помещение общей площадью 1 828,2 кв. м.

Согласно данным финансового отчета политической партии ОПЗЖ за первый квартал 2020 года, отмечают в КИУ, в центральном аппарате этой политсилы работает три человека, при этом партия арендует офисные помещения площадью 2032 кв.м., что составляет 677 кв.м. на одного сотрудника.

"Учитывая это, КИУ обращается к НАПК с просьбой проверить правдивость информации, указанной в отчетах об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политических партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" по количеству сотрудников, задействованных в работе в центральном аппарате партий", - говорится в сообщении.

 

Теги: #напк #опзж #киу #слуга_народа
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