Политика

10:13 26.02.2021

МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

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МИД Литвы: Санкции против РФ продолжатся, пока она не прекратит оккупацию части Украины

Литва будет стремиться сохранять введенные против Российской Федерации санкции до тех пор, пока та не выведет свои вооруженные силы и не прекратит незаконную оккупацию части территории Украины, заявляют в Министерстве иностранных дел Литовского государства.

"Мы продолжим последовательно проводить политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя и будем стремиться сохранять санкции ЕС и другие международные санкции против Российской Федерации до тех пор, пока Россия не выведет свои вооруженные силы и не прекратит незаконную оккупацию часть территории Украины", - отмечается в заявлении МИД Литвы, распространенном в пятницу.

МИД Литвы заявляет о своей решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Мы решительно осуждаем военную агрессию России против Украины, которая началась семь лет назад и продолжается до сих пор, а также незаконную аннексию Крыма и Севастополя, что является грубым нарушением международного права. Сегодня, учитывая положения резолюции 68/262 Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, мы настоятельно призываем Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

Также внешнеполитическое ведомство Литвы призвало РФ прекратить систематическое нарушение прав человека и подавление основных свобод в незаконно аннексированном Крыму, а также прекратить репрессии в отношении правозащитников, журналистов, членов гражданского общества, особенно крымских татар, и отменить запрет на деятельность Меджлиса - органа самоуправления крымских татар.

"Мы призываем освободить всех незаконно заключенных граждан Украины. Мы также призываем Российскую Федерацию прекратить милитаризацию Крымского полуострова и обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно", - указали в министерстве.

Теги: #крым #оккупация #литва #мид
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