Пашинян отказался от идеи проводить внеочередные парламентские выборы из-за позиции своих сторонников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его сторонники выступают против проведения внеочередных парламентских выборов.

"Сегодня площадь мне не позволила реализовать повестку внеочередных выборов", - сказал Пашинян во время шествия по Еревану, которое последовало после митинга его сторонников.

"Только народ решит, как нам поступать", - добавил он.

Ранее он заявлял о готовности продолжать обсуждение этого вопроса.