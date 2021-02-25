Политика

15:21 25.02.2021

Пашинян отказался от идеи проводить внеочередные парламентские выборы из-за позиции своих сторонников

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Пашинян отказался от идеи проводить внеочередные парламентские выборы из-за позиции своих сторонников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его сторонники выступают против проведения внеочередных парламентских выборов.

"Сегодня площадь мне не позволила реализовать повестку внеочередных выборов", - сказал Пашинян во время шествия по Еревану, которое последовало после митинга его сторонников.

"Только народ решит, как нам поступать", - добавил он.

Ранее он заявлял о готовности продолжать обсуждение этого вопроса.

Теги: #пашинян #парламент
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