Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины, в частности реформирование Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В ходе разговора Столтенберг положительно отметил прогресс во многих вопросах и сосредоточенность Украины на продолжении реформирования оборонного сектора. В свою очередь Зеленский добавил, что Украина настроена на реформирование антикоррупционного сектора и внедрение актуальной судебной реформы.

"Йенс Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании Службы безопасности Украины (проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" - ИФ), который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантическому пути", - сказано в сообщении на сайте Офиса президента.

Также Зеленский отметил важность активизации политического диалога с НАТО в текущем году для дальнейшего развития отношений Украины с Альянсом.