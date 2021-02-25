Политика

15:17 25.02.2021

Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

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Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом актуальные вопросы реализации евроатлантического курса Украины, в частности реформирование Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

В ходе разговора Столтенберг положительно отметил прогресс во многих вопросах и сосредоточенность Украины на продолжении реформирования оборонного сектора. В свою очередь Зеленский добавил, что Украина настроена на реформирование антикоррупционного сектора и внедрение актуальной судебной реформы.

"Йенс Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании Службы безопасности Украины (проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" - ИФ), который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантическому пути", - сказано в сообщении на сайте Офиса президента.

Также Зеленский отметил важность активизации политического диалога с НАТО в текущем году для дальнейшего развития отношений Украины с Альянсом.

Теги: #сбу #столтенберг #реформирование
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