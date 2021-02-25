Политика

14:23 25.02.2021

Корниенко выступает за создание в Раде ВСК из-за возможных переговоров Медведчука и Суркова

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Корниенко выступает за создание в Раде ВСК из-за возможных переговоров Медведчука и Суркова

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко выступает за создание временной следственной комиссии в Верховной Раде в связи с возможными переговорами Виктора Медведчука и Владислава Суркова о поставках электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

"Правоохранительные органы должны дать этому правовую оценку. Они должны открыть дело по факту таких "пленок", а дальше присоединить их к другим делам по моментам госизмены", - сказал он журналистам в четверг.

Корниенко отметил, что необходимо говорить о рассмотрении этого вопроса в Верховной Раде, в частности, создавать временную следственную комиссию.

"Так как мы видим уже не первый такой сигнал о сотрудничестве бывшей власти с Российской Федерацией через Виктора Медведчука", - подчеркнул он.

Ранее в СМИ была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и оброны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против нардепа Виктора Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.

Санкции против Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещается транзит ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу.

Кроме того, нардеп не сможет принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.

Теги: #медведчук #инициатива #вск
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