Зеленский обсудил со Столтенбергом членство Украины в НАТО: наша ближайшая цель – ПДЧ

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что ближайшая цель Украины - План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Рад слышать от Йенса Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это, прежде всего, укрепление нашего оборонного сектора", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Он отметил, что сотрудничество с НАТО для Украины чрезвычайно важно.

"Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу", - подчеркнул Зеленский.