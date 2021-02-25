Политика

11:12 25.02.2021

Среди кандидатов в нардепы по 87 округу лидирует совладелец "Буковеля" Шевченко – опрос

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Среди кандидатов в нардепы по 87 округу лидирует совладелец "Буковеля" Шевченко – опрос

Среди кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №87 лидирует представитель от партии "За майбутнє", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-22 февраля.

Согласно данным исследования, Шевченко поддерживают 42,8% тех, кто определился и принял бы участие голосовании. Кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского поддерживают 21,4%, спортсмена и актера ("Слуга народа") Василия Вирастюка - 15,8%, кандидата от "Европейской солидарности" Марусю Звиробий (Елена Самбул (Биленька) - 8,1%.

Рейтинг других кандидатов значительно ниже.

При этом 68% знают, что 28 марта 2021 года состоятся промежуточные выборы народного депутата в их избирательном округе, 32% - не знают.

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидирует партия ВО "Свобода", за которую готовы проголосовать 21,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 15,7%, партию "За майбутнє" - 15,1%, партию "Батькивщина" - 12,9%, партию "Слуга народа" - 11,5%. Рейтинг других политических сил - ниже 4%. Тех, кто не определился - около 19%.

По результатам опроса, 35% оценивают положение дел в области как правильное, 48% - как неправильное. 49% жителей округа считают, что дела в их населенных пунктах идут правильно, 39% - противоположного мнения. Молодые и более состоятельные респонденты дают более оптимистичную оценку на всех уровнях.

Среди основных сфер жизни респонденты относительно лучше оценили работу образовательных учреждений, состояние дорог и безопасность. Так, работой школ и детсадов довольны около 60%, не удовлетворены - треть. Состоянием дорог довольны - 51%, не удовлетворены - 47%, уровнем безопасности, борьбой с преступностью довольны 48%, недовольны - 44%.

Медициной довольны 31%, недовольны - 63%. Борьбой с коррупцией на местном уровне довольны 21%, недовольны - 60%, созданием новых рабочих мест довольны лишь 14%, не удовлетворены - 82%, развитием сельского хозяйства довольны 12%, недовольны - 81%.

Опрос проводился среди жителей одномандатного избирательного округа №87 (Ивано-Франковская область) от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Сроки проведения исследования: 14-22 февраля 2021 Заказчик исследования: PGR Consulting Group LLC.

Как сообщалось, довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года.

 

Теги: #опрос #довыборы
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