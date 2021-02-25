Политика

10:09 25.02.2021

Жовква: Дипломаты работают над подготовкой визита Зеленского в США и Азиатский регион

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Жовква: Дипломаты работают над подготовкой визита Зеленского в США и Азиатский регион

Дипломаты продолжают работу над подготовкой "большого азиатского турне" президента Украины Владимира Зеленского, а также его будущего визита в Соединенные Штаты Америки, заявил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Игорь Жовква.

Как сообщает пресс-служба президента в четверг, в интервью одному из интернет-изданий Жовква отметил, что украинские дипломаты ведут активную работу над подготовкой официального визита Владимира Зеленского в США.

Замглавы ОП уточнил, что уже налажен контакт с администрацией нового Президента США, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с Государственным секретарем США.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", - подчеркнул Жовква.

По его словам, сейчас также готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же, как будет и взаимный обмен визитами", - отметил заместитель главы ОП.

При этом он уточнил, что лидеры Украины и США планируют обсудить вопросы политической поддержки, более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, экономического сотрудничества.

Кроме того, Жовква сообщил, что в данный момент украинские дипломаты формируют окончательный перечень стран, которые Владимир Зеленский посетит с официальным визитом в рамках своего будущего "азиатского турне". Планируется, что в него войдут Китай, Южная Корея, Индонезия и другие.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но, по состоянию на сейчас, сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам - к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", - отметил замглавы ОП.

Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, а также перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

 

Теги: #подготовка #зеленский #турне
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