Вероятность досрочных выборов в Раду составляет менее 50%, считает лидер партии "Голос"

Лидер партии "Голос" Кира Рудик считает, что вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Украине в текущем году или в начале 2022-го составляет менее 50% при условии, что президент Владимир Зеленский сможет перезагрузить Кабинет министров.

"К моменту, когда президент начал свои активные государственные действия, я бы сказала, что их (выборов) вероятность была высокой. Сейчас считаю, если ему удастся вернуть страну к стабильной работе и перезагрузить Кабмин, то вероятность проведения досрочных парламентских выборов в этом году или в начале следующего ниже 50%", – сказала Рудик в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Полная версия интервью с председателем партии "Голос", народным депутатом Кирой Рудик будет опубликована на сайте агентства "Интерфакс-Украина"