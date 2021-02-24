Парламент должен оставаться точкой стабильности и равновесия – Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что парламент должен оставаться точкой стабильности и равновесия.

"Я считаю, что парламент должен оставаться точкой стабильности, точкой равновесия, баланса, предохранителем. Даже если мы с вами заглянем в историю становления Украинского государства и вспомним переломные моменты нашей истории, то именно парламент был тем органом власти, который, может быть, в последний момент исправлял ситуацию", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Спикер парламента подчеркнул, что следует правилу "не знаешь, как поступать, поступай по закону" и всегда придерживается регламента и именно так и должно быть в законодательном органе.

"Бывают моменты, когда мне это не нравится. Мне лично. Мне, как Дмитрию Разумкову, что-то не нравится и не комфортно. Но знаю, что нужно идти по такому пути, потому что, если я раз нарушу это правило в угоду себе - завтра это перестанет работать. Если это перестанет работать, то нормальной обстановки в парламенте мы можем не увидеть", - подчеркнул Разумков.



Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".