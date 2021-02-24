Политика

17:59 24.02.2021

Парламент должен оставаться точкой стабильности и равновесия – Разумков

1 мин читать
Парламент должен оставаться точкой стабильности и равновесия – Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что парламент должен оставаться точкой стабильности и равновесия.

"Я считаю, что парламент должен оставаться точкой стабильности, точкой равновесия, баланса, предохранителем. Даже если мы с вами заглянем в историю становления Украинского государства и вспомним переломные моменты нашей истории, то именно парламент был тем органом власти, который, может быть, в последний момент исправлял ситуацию", - сказал Разумков в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Спикер парламента подчеркнул, что следует правилу "не знаешь, как поступать, поступай по закону" и всегда придерживается регламента и именно так и должно быть в законодательном органе.

"Бывают моменты, когда мне это не нравится. Мне лично. Мне, как Дмитрию Разумкову, что-то не нравится и не комфортно. Но знаю, что нужно идти по такому пути, потому что, если я раз нарушу это правило в угоду себе - завтра это перестанет работать. Если это перестанет работать, то нормальной обстановки в парламенте мы можем не увидеть", - подчеркнул Разумков.


Полный текст интервью с Дмитрием Разумковым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #оценка #разумков #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:01 24.02.2021
Дмитрий Разумков: украинский парламент должен оставаться точкой стабильности, равновесия и баланса

Дмитрий Разумков: украинский парламент должен оставаться точкой стабильности, равновесия и баланса

17:46 24.02.2021
Разумков не видит оснований для внеочередных парламентских выборов

Разумков не видит оснований для внеочередных парламентских выборов

17:30 24.02.2021
Разумков считает высокими шансы на принятие закона о КС с учетом мнения Венецианской комиссии

Разумков считает высокими шансы на принятие закона о КС с учетом мнения Венецианской комиссии

17:21 24.02.2021
Разумков сомневается, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

Разумков сомневается, что законопроект о НАБУ легко пройдет комитет и два чтения в парламенте

16:40 24.02.2021
Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях

Разумков предлагает внести изменения в закон о санкциях

08:55 24.02.2021
Разумков встретился с послом КНР в Украине Сяньжуаном

Разумков встретился с послом КНР в Украине Сяньжуаном

07:09 18.02.2021
Генеральный прокурор Венедиктова отчитается в Раде о деятельности прокуратуры

Генеральный прокурор Венедиктова отчитается в Раде о деятельности прокуратуры

18:52 10.02.2021
Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

Разумков выступает за активизацию диалога парламентов Украины и Великобритании

10:23 05.02.2021
Послы G7 обсудили с Разумковым судебную реформу и борьбу с коррупцией

Послы G7 обсудили с Разумковым судебную реформу и борьбу с коррупцией

19:45 04.02.2021
Кандидатом в нардепы "Евросолидарности" в Черкасской области станет Роман Сущенко

Кандидатом в нардепы "Евросолидарности" в Черкасской области станет Роман Сущенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Готовится телефонный разговор между Байденом и Зеленским – глава МИД Украины

"Батькивщина" будет оспаривать в КС закон, благодаря которому Витренко получил все полномочия вице-премьера – Тимошенко

Порошенко: приговор для Стерненко – это следствие влияния "команды Януковича-Портнова"

"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой

Кулеба заявил о наращивании ядерного потенциала РФ в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Украинская стратегия"

Борьба с COVID-19 и оборона ЕС - главные темы видеосовещания лидеров Евросоюза

Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока-2" не является окончательной мерой

Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решении Тегерана снизить уровень соблюдения норм СВПД

ЕС должен ввести санкции против нарушителей прав человека в оккупированном Крыму, считает глава МИД Украины

ЦИК зарегистрировала Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду по Ивано-Франковской области

Готовится телефонный разговор между Байденом и Зеленским – глава МИД Украины

"Батькивщина" будет оспаривать в КС закон, благодаря которому Витренко получил все полномочия вице-премьера – Тимошенко

Порошенко: приговор для Стерненко – это следствие влияния "команды Януковича-Портнова"

"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА