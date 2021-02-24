Политика

10:49 24.02.2021

В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Украинская стратегия"

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В Раду проходят "Слуга народа", "Евросолидарность", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Украинская стратегия"

Пять политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года.

По данным опроса, в парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", за которую проголосовали бы 19,7% из тех, кто определился с выбором и намерен проголосовать. За партию "Европейская солидарность" отдали бы голоса 16,2% определившихся, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 14,2%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 12%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,1%.

Кроме того, высокие шансы на прохождение в парламент – у Радикальной партии, за которую намерены проголосовать 4,9% определившихся с выбором респондентов, а также у партии "Сила и честь", за которую проголосовали бы 4,4%.

За Всеукраинское объединение "Свобода" намерены проголосовать 3,8% тех, кто определился с выбором и намерен проголосовать, за партию Евгения Мураева "Наши" - 3,5%, за партию "Голос" - 3,3% , за партию "Удар" - 3,2%, за Партию Шария - 3,2%, за партию "За будущее" - 2,8%, за "Народный фронт" - 1,9%.

В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Теги: #партии #опрос #рада
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