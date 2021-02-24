Политика

03:36 24.02.2021

Борьба с COVID-19 и оборона ЕС - главные темы видеосовещания лидеров Евросоюза

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Видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС 25 и 26 февраля будет посвящена двум главным темам - борьбе против COVID-19 и безопасности и обороне Евросоюза, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении на виртуальный саммит европейским лидерам.

"Наша борьба с пандемией COVID-19 продолжается. Это остается сложной задачей из-за появления новых вариантов и необходимости найти правильный баланс между ограничениями и непрерывным потоком товаров и услуг на едином рынке. Нашим приоритетом по-прежнему является ускорение вакцинации во всем ЕС. Это означает ускорение процесса авторизации вакцин, а также их производства и доставки", - написал Мишель в письме, которое опубликовано во вторник вечером в Брюсселе.

При этом он указал на важность проявления солидарности с партнерами ЕС, в том числе через глобальную инициативу COVAX.

"Не ограничиваясь нашими непосредственными приоритетами, я считаю, что есть смысл начать анализировать уроки, извлеченные из нашего опыта. Поэтому мы обсудим, как повысить нашу устойчивость к будущим угрозам здоровью, какую бы форму они ни приняли. Наконец, я считаю, что мы должны продолжить нашу работу по определению общего подхода к сертификатам о вакцинации. Предлагаю посвятить наше рабочее заседание в четверг всем этим критическим вопросам", - заявил глава Евросовета.

В пятницу, отметил он, обсуждение начнется с вопросов безопасности и обороны.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к нам в начале видеоконференции для обмена мнениями о сотрудничестве между ЕС и НАТО. Затем мы обсудим, как улучшить нашу коллективную способность реагировать на вызовы и угрозы безопасности. Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп - ИФ) Боррель проинформирует нас о текущей работе над "Стратегическим компасом" (концепцией безопасности и обороны ЕС - ИФ)", - сообщил Мишель.

"Я также хотел бы, чтобы мы посвятили некоторое время кибератакам и гибридным угрозам, которые представляют собой очень реальный вызов нашей безопасности", - продолжил председатель Европейского совета.

Кроме того, сообщил он, лидерам ЕС предстоит обсудить "южное соседство" Евросоюза.

Теги: #ес #видеосовещание #темы
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