Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока-2" не является окончательной мерой

Недавний доклад госдепартамента США о санкциях по "Северному потоку 2" не является окончательным ответом Вашингтона, при необходимости последуют новые меры, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Доклад, который мы представили Конгрессу в прошлую пятницу... это не конец истории, это была лишь очередная ее глава", - заявил он во вторник на брифинге.

"Мы продолжим следить за ситуацией, оценивать ее и в случае, если понадобятся дополнительные политические меры, мы без колебаний примем их", - подчеркнул Прайс.

Ранее в феврале сообщалось, что в своем докладе, представленном Конгрессу США, Госдеп перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых и так уже действуют ограничительные меры, введенные при экс-президенте Дональде Трампе.

В докладе также перечислены другие организации, которые уже прекратили свою работу по "Северному потоку 2".

При этом в нем нет никаких немецких или других европейских организаций.

"Проще говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны", - заявил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш в свою очередь заявил, что "глубоко обеспокоен и разочарован докладом госдепартамента о деятельности "Северного потока 2" и его решением отказаться от дополнительных санкций в отношении других субъектов, участвующих в этом строительстве".

Он подчеркнул, что компании, не охваченные докладом Госдепа, в настоящее время активно поддерживают строительство "Северного потока 2".