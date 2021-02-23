Политика

22:50 23.02.2021

Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока-2" не является окончательной мерой

2 мин читать
Доклад США по санкциям в отношении "Северного потока-2" не является окончательной мерой

Недавний доклад госдепартамента США о санкциях по "Северному потоку 2" не является окончательным ответом Вашингтона, при необходимости последуют новые меры, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

"Доклад, который мы представили Конгрессу в прошлую пятницу... это не конец истории, это была лишь очередная ее глава", - заявил он во вторник на брифинге.

"Мы продолжим следить за ситуацией, оценивать ее и в случае, если понадобятся дополнительные политические меры, мы без колебаний примем их", - подчеркнул Прайс.

Ранее в феврале сообщалось, что в своем докладе, представленном Конгрессу США, Госдеп перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых и так уже действуют ограничительные меры, введенные при экс-президенте Дональде Трампе.

В докладе также перечислены другие организации, которые уже прекратили свою работу по "Северному потоку 2".

При этом в нем нет никаких немецких или других европейских организаций.

"Проще говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны", - заявил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.

Высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш в свою очередь заявил, что "глубоко обеспокоен и разочарован докладом госдепартамента о деятельности "Северного потока 2" и его решением отказаться от дополнительных санкций в отношении других субъектов, участвующих в этом строительстве".

Он подчеркнул, что компании, не охваченные докладом Госдепа, в настоящее время активно поддерживают строительство "Северного потока 2".

Теги: #сша #россия #газопровод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:01 23.02.2021
США понадобится время для принятия мер в ответ на недружественные действия РФ

США понадобится время для принятия мер в ответ на недружественные действия РФ

20:22 23.02.2021
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" - посольство

20:09 23.02.2021
Сенат США утвердил Линду Томас-Гринфилд постпредом при ООН

Сенат США утвердил Линду Томас-Гринфилд постпредом при ООН

17:56 23.02.2021
Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США в сфере борьбы с коррупцией

Экс-генпрокурор Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США в сфере борьбы с коррупцией

15:57 23.02.2021
Восемнадцать европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США - газета

Восемнадцать европейских компаний вышли из проекта "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США - газета

09:38 23.02.2021
Индейский вождь потребовал от Jeep прекратить использовать наименование Cherokee для марки автомобиля

Индейский вождь потребовал от Jeep прекратить использовать наименование Cherokee для марки автомобиля

05:53 23.02.2021
Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

Причиной разрушения двигателя Boeing 777-200 в воскресенье могла стать усталость металла – ведомство

00:50 23.02.2021
Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

19:49 22.02.2021
ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

ЕС надеется на более тесное сотрудничество с США для разрешения конфликтов в соседних странах

19:24 22.02.2021
США и ЕС должны больше работать вместе над разрешением конфликтов в соседних странах, включая Украину – обсуждение Блинкена с министрами ЕС

США и ЕС должны больше работать вместе над разрешением конфликтов в соседних странах, включая Украину – обсуждение Блинкена с министрами ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Готовится телефонный разговор между Байденом и Зеленским – глава МИД Украины

"Батькивщина" будет оспаривать в КС закон, благодаря которому Витренко получил все полномочия вице-премьера – Тимошенко

Порошенко: приговор для Стерненко – это следствие влияния "команды Януковича-Портнова"

"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой

Кулеба заявил о наращивании ядерного потенциала РФ в Крыму

ПОСЛЕДНЕЕ

Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решении Тегерана снизить уровень соблюдения норм СВПД

ЕС должен ввести санкции против нарушителей прав человека в оккупированном Крыму, считает глава МИД Украины

ЦИК зарегистрировала Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду по Ивано-Франковской области

Готовится телефонный разговор между Байденом и Зеленским – глава МИД Украины

"Батькивщина" будет оспаривать в КС закон, благодаря которому Витренко получил все полномочия вице-премьера – Тимошенко

Порошенко: приговор для Стерненко – это следствие влияния "команды Януковича-Портнова"

"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой

Кулеба заявил о наращивании ядерного потенциала РФ в Крыму

Рада поддержала Зеленского и восстановила полномочия и.о. министров

Рада поддержала закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе с предложениями президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА