Политика

19:24 23.02.2021

Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решении Тегерана снизить уровень соблюдения норм СВПД

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Париж, Берлин и Лондон сожалеют о решении Тегерана снизить уровень соблюдения норм СВПД

МИД Франции, Германии и Великобритании выступили с совместным заявлением в связи с решением Ирана еще больше сократить уровень исполнения норм совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы, министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, глубоко сожалеем в связи с решением Ирана приостановить с сегодняшнего дня исполнение пунктов дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ", - говорится в заявлении, распространенном во вторник.

"Действия Ирана являются дальнейшим нарушением его обязательств в рамках СВПД и значительно снижают уровень наблюдений со стороны МАГАТЭ", - говорится в документе.

"Тройка европейских государств едина во мнении относительно опасной природы такого решения. Оно значительно сократит возможность доступа МАГАТЭ к (ядерным) объектам и получению информации, касающейся безопасности. Кроме того, это снизит возможности МАГАТЭ в том, что касается наблюдения за иранской ядерной программой и деятельностью, связанной с атомом, как то предусмотрено резолюцией СБ ООН N2231", - указали авторы.

"Мы целиком и полностью поддерживаем генерального директора и секретариат (МАГАТЭ) в попытках добиться необходимого уровня подтверждения того, что Иран следует обязательствам в рамках СВПД в нынешнем контексте, как это было подчеркнуто в ходе его визита 20-21 февраля в Тегеран. Мы приняли во внимание временное соглашение МАГТЭ и Ирана, в соответствии с которым на три месяца продлена возможность получения определенной информации", - говорится в заявлении.

Иран с 23 февраля остановил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, поскольку до 21 февраля США не сняли с Тегерана санкции, а европейские участники СВПД не выполнили свою часть обязательств.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф подтвердил журналистам, что с утра вторника исполнение норм остановлено. При этом Зариф отметил, что Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ и исполнение обязательств, принятых в рамках дополнительного протокола. В то же время Тегеран более не будет предоставлять МАГАТЭ на ежедневной или еженедельной основе записи с камер, которые установлены на иранских ядерных объектах.

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади сообщил накануне вечером, что с утра вторника любой доступ сверх нормы на ядерные иранские объекты будет остановлен с полуночи по времени Тегерана. "Соответствующие указания разосланы на ядерные объекты", - добавил он.

Закон о стратегическом плане по противодействию санкциям иранские парламентарии приняли в декабре прошлого года. В документе 23 февраля 2021 года указано как крайний срок, после которого Иран продолжит снижать уровень соблюдения норм, предусмотренных СВПД, если Вашингтон не снимет санкции с Тегерана.

Дополнительный протокол, подписанный Ираном в 2003 году, расширяет возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и предусматривает проведение внезапных проверок.

В июле 2015 года шестерка международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран одобрили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. В мае 2018 года США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Ирана. Через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

В настоящее время идут переговоры по теме организации ЕС переговоров между США, Ираном и остальными первоначальными участниками соглашения по иранскому атому.

Между тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что смог договориться с Ираном о временном продолжении инспекций его ядерных объектов. "Интенсивные консультации принесли хорошие результаты. У нас есть временная договорённость. МАГАТЭ продолжит необходимые операции по мониторингу и верификации в Иране", - написал он в твиттере.

Кроме того, Иран и МАГАТЭ в совместном заявлении пояснили, что согласно достигнутому соглашению, агентство продолжит такой мониторинг в течение максимум трёх месяцев.

Теги: #реакция #европа #иран #атом
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