Политика

18:58 23.02.2021

ЕС должен ввести санкции против нарушителей прав человека в оккупированном Крыму, считает глава МИД Украины

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ЕС должен ввести санкции против нарушителей прав человека в оккупированном Крыму, считает глава МИД Украины

Санкционный режим Европейского Союза должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Россией Крыму, убежден министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы позитивно оцениваем решение ЕС применить санкции против РФ в ответ на арест Алексея Навального. Но я воспользовался случаем, чтобы подтвердить своему литовскому коллеге мое глубокое убеждение, что правозащитный санкционный механизм ЕС должен быть применен к нарушителям прав человека в оккупированном Крыму", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве во вторник.

Ландсбергис указал, что они с Кулебой обсудили возможность того, что Литва поддержит возможные европейские санкции, когда Украина будет готова предоставить доказательства, списки людей, которые нарушали права человека на оккупированных территориях Крыма и восточной Украины.

Кроме того, глава МИД Литвы отметил, что "необходимость дальнейших реформ в Украине направит очень сильный сигнал нашим европейским партнерам, которые не всегда едины во мнении, когда мы обсуждаем будущее европейской Украины".

Теги: #крым #кулеба #мид
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