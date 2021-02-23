Политика

18:20 23.02.2021

ЦИК зарегистрировала Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду по Ивано-Франковской области

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ЦИК зарегистрировала Вирастюка кандидатом в депутаты на довыборах в Раду по Ивано-Франковской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду.

"Сегодня, 23 февраля, ЦИК зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 28 марта 2021 года", - сообщает пресс-служба ЦИК во вторник.

В частности, в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) - Василия Вирастюка от политической партии "Слуга народа", Юрия Голинея от политической партии ВО "Платформа громад", Иосифа Резеша от "КМКС" Партии венгров Украины.

Также в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область) зарегистрировали Иштвана Добшу от "КМКС" Партии венгров Украины, Людмилу Дорошенко от политической партии "Майбутнє країни", Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третяка как самовыдвиженцев.

Ранее ЦИК уже зарегистрировала девять кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского - в ОИО №50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Маруся Звиробий, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского и Юрия Юрченко - в ОИО №87.

Теги: #вирастюк #цик
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