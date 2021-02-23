Политика

18:19 23.02.2021

Готовится телефонный разговор между Байденом и Зеленским – глава МИД Украины

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Готовится телефонный разговор между Байденом и Зеленским – глава МИД Украины

Готовится телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются. Состоялся мой разговор с государственным секретарем Блинкеном (Энтони Блинкен - ИФ). Состоялся разговор между министрами обороны Соединенных Штатов и Украины. Наше посольство в Вашингтоне поддерживает буквально ежедневный регулярный контакт с Советом национальной безопасности США. Поэтому взаимодействие уже налажено, и один из вопросов, над которым мы работаем активно, - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве во вторник.

Теги: #зеленский #кулеба #разговор #байден #мид
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