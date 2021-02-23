Политика

16:28 23.02.2021

"Батькивщина" будет оспаривать в КС закон, благодаря которому Витренко получил все полномочия вице-премьера – Тимошенко

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"Батькивщина" будет оспаривать в КС закон, благодаря которому Витренко получил все полномочия вице-премьера – Тимошенко

Фракция "Батькивщина" не голосовала за предлагаемые президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в закон о государственной службе, которые фактически были призваны "пожизненно" назначить Юрия Витренко и.о. первого вице-премьера с полным спектром полномочий, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Юрий Витренко - это коррупционер высокого уровня. По заключению государственного аудита, возглавляя НАК "Нафтогаз" 5 лет, он вывел из страны 225 млрд грн коррупционных сделок. Он сам себе выписал премии на 170 млн грн и перевел эти деньги на свои счета за то, что завалил работу "Нафтогаза". Однако президент дважды продвигал этого коррупционера на должность первого вице-премьера - министра энергетики. Дважды Верховная Рада не поддерживала это решение. И тогда президент вопреки Конституции Украины решил внести законопроект, которым без согласования с Верховной Радой назначает Витренко исполняющим обязанности пожизненно с полным спектром полномочий", - возмутилась Тимошенко во время выступления с трибуны парламента во вторник, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По мнению политика, такое решение президента противоречит не только Конституции, но и европейской практике, и свидетельствует о начале большой коррупции в правительстве Украины.

"Вместо того, чтобы возбудить против Витренко уголовное дело, вспомним "весна придет - сажать будем", его сажают на должность первого вице-премьера. Этот человек будет иметь полный спектр полномочий для того, чтобы осуществлять свои коррупционные действия, как он это делал и в предыдущие годы. Сейчас поименно видно, кто соучаствует президенту в том, чтобы возвращать коррупционеров к власти. А мы идем в Конституционный суд и голосуем против" - отметила Тимошенко.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров (на сегодня – и.о. министра энергетики Юрий Витренко).

Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента во вторник.

Теги: #госслужба #тимошенко #батькивщина #закон
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