Политика

16:09 23.02.2021

Порошенко: приговор для Стерненко – это следствие влияния "команды Януковича-Портнова"

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Порошенко: приговор для Стерненко – это следствие влияния "команды Януковича-Портнова"

Приговор для одесского активиста Сергея Стерненко, предусматривающий лишение свободы на более чем 7 лет и конфискацию половины имущества, является следствием влияния на Офис президента Украины, заявил пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская Солидарность") Петр Порошенко.

В сообщении, опубликованном в Facebook во вторник, политик отметил, что власть "системно преследует патриотов, волонтеров и ветеранов", при этом лицам, против которых введены санкции за финансирование терроризма, даже не объявили о подозрении.

"Представителям пятой колонны, против которых введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. Вместо этого украинского патриота Стерненка приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что преследование проукраински настроенного населения стало "признаком времени" правления президента Владимира Зеленского.

"Это не просто выборочное правосудие… Это - следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным", - резюмировал пятый президент.

Он призвал Зеленского в ближайшее время очистить Офис президента "от агентов Кремля", а парламент – принять постановление "о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов", а также законопроект об ответственности за коллаборационизм.

Теги: #порошенко #суд #стерненко
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