Политика

14:54 23.02.2021

"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой

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"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой

Депутатская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненку, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненку, не вправе занимать должность генерального прокурора", - отметил Юрчишин на своей странице в Facebook.

 

Теги: #юрчишин #венедиктова #прокуратура #голос
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