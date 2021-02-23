"Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой

Депутатская фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненку, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировал политическое решение и приговор Сергею Стерненку, не вправе занимать должность генерального прокурора", - отметил Юрчишин на своей странице в Facebook.