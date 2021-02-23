Кулеба заявил о наращивании ядерного потенциала РФ в Крыму

Российская Федерация активно наращивает ядерный потенциал на территории временно оккупированного Крымского полуострова, подрывая безъядерный статус украинского государства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в сегменте высокого уровня Конференции по разоружению 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, дипломат отметил, что действия России подрывают архитектуру глобальной безопасности, поскольку нарушают целый ряд международных документов, касающихся, в частности, оружия массового поражения.

"Гибридная агрессия России против Украины подрывает архитектуру глобальной безопасности, построенную на следующих основных международных документах, таких как Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и их уничтожении, Конвенция о запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие ", - подчеркнул Кулеба.

Дипломат отметил, что Украина готова способствовать восстановлению эффективной работы конференции, в частности принять активное участие в разработке Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия или материалов для других ядерных взрывных устройств.

Он также выразил готовность Украины принять участие в создании универсального документа, который давал бы эффективные гарантии безопасности для неядерных государств-участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

При этом, Кулеба призвал присутствующих рассматривать временную оккупацию Крымского полуострова и решения Россией вооруженного конфликта в отдельных районах Донбасса как угрозу ее военной экспансии на восток и юг Европейского континента.