Политика

11:11 23.02.2021

Нардепы от "Евросолидарности" внесли в Раду законопроект об ответственности за коллаборационизм

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Нардепы от "Евросолидарности" внесли в Раду законопроект об ответственности за коллаборационизм

Законопроект об уголовной ответственности за коллаборационизм с государством-агрессором внесен в Верховную Раду народными депутатами фракции "Европейская солидарность".

Как сообщается на сайте украинского парламента, проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины (об уголовной ответственности за бытовое, административное, экономическое, военное, политическое, военно-политическое и другое сотрудничество с государством-агрессором - коллаборационизм) зарегистрировано под №5135 во вторник.

Инициаторами законопроекта выступили лидер партии "Евросолидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко, сопредесдатели фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко и Артур Герасимов, а также нардепы Виктория Сюмар, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Максим Саврасов и Николай Княжицкий.

Главным комитетом определен комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Текст законопроекта и пояснительной записки к нему в настоящее время на сайте парламента отсутствуют.

Как сообщалось, несколькими днями ранее Порошенко призвал народных депутатов фракции "Слуга народа" и других парламентариев рассмотреть как первоочередные законопроекты фракции "Европейской солидарности" в Верховной Раде об уголовной ответственности за коллаборационизм, а также законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданской войне, что, по его словам, "позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ".

Теги: #коллаборационизм #рада #евросолидарность
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