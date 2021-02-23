Раду намерены уполномочить давать согласие на назначение и увольнение президентом директоров НАБУ и ГБР - законопроект

Группа из 250 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, которым предлагают уполномочить Верховную Раду предоставлять согласие на назначение и увольнение президентом директоров Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) с занимаемых должностей.

Текст соответствующего законопроекта №5133 опубликован на сайте парламента.

Законопроект предлагает дополнить ст.85 Конституции Украины новыми пунктами, согласно которым Верховная Рада наделяется такими полномочиями как предоставление согласия на назначение на должность и увольнение с нее директоров НАБУ и ГБР.

При этом назначение и увольнение руководителей обоих правоохранительных органов с занимаемых должностей, согласно законопроекту, должны быть отнесены к полномочиям президента Украины. Авторы законодательной инициативы предлагают закрепить их в статье 106 Основного закона.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что его принятие будет способствовать оптимизации и сбалансированности полномочий главы государства и парламента в сфере назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР, а также обеспечит максимальную независимость и эффективность функционирования возглавляемых ими органов.

Среди авторов законопроекта представитель президента Украины в Конституционном суде (КС), народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.