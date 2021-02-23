Политика

10:05 23.02.2021

Стефанчук предложил Раде провести "десоветизацию" украинского законодательства

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Стефанчук предложил Раде провести "десоветизацию" украинского законодательства

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О десоветизации законодательства Украины" (рег. №4284), который предусматривает отмену более чем тысячи актов законодательных органов СССР и УССР, что позволит избавить украинское законодательство от "ненужного мусора", заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Количество действующих нормативно-правовых актов в Украине уже превышает один миллион. 90% законопроектов, которые рассматриваются Верховной Радой Украины, - это изменения и дополнения в действующее законодательство. Большое количество законов обратно пропорционально их качеству. И, если сохранятся такие тенденции, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают основного - качества украинского законодательства", - цитирует Стефанчука во время презентации мониторингового отчета Министерства юстиции Украины, по результатам проведенного в 2020 году мониторинга внедрения и анализа эффективности принятых нормативно-правовых актов, пресс-служба Аппарата ВР.

Первый вице-спикер Рады заявил о необходимости прежде всего избавиться от законодательного "мусора", потребность в котором уже давно отпала.

"Мною был зарегистрирован законопроект "О десоветизации законодательства Украины" (рег. № 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и УССР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету Министров Украины более 5 тысяч актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно признать таковыми, что не применяются на территории Украины", - рассказал нардеп.

Теги: #десоветизация #рада #стефанчук
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