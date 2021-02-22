Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили

Парламент Грузии в понедельник на пленарном заседании объявил вотум доверия правительству во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

В голосовании не принимали участия избранные депутаты от пяти оппозиционных партий, которые отказываются войти в парламент, считая, что результаты парламентских выборов 31 октября 2020 года были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

Выступая на пленарном заседании перед депутатами, Гарибашвили заявил, что одним из приоритетов правительства в ближайшие 100 дней будет наведение порядка в стране и возвращение определенных деструктивных сил в конституционные рамки.

При этом он добавил, что власти готовы к диалогу с оппозицией, но не по вопросу назначения новых выборов и не с "ее радикальными лидерами, желающими дестабилизировать обстановку в стране для достижения своих личных интересов".

Премьер отметил, что в ближайшей перспективе правительство продолжит усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией и выходу страны из экономического кризиса.

Касаясь внешней политики, Гарибашвили заявил, что продолжится курс на сближение и углубление сотрудничества с Евросоюзом и США.

Новый премьер-министр Грузии Гарибашвили родился в 1982 году. Окончил Тбилисский госуниверситет и университет в Сорбонне по специальности международные отношения. С 2004 по 2012 год работал на разных должностях в компании "Карту групп", принадлежащей миллиардеру Бидзине Иванишвили. В 2012-2013 годах работал на посту министра внутренних дел Грузии. В 2013-2015 годах был премьер-министром Грузии.