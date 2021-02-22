Политика

14:11 22.02.2021

В КИУ назвали "Голос" и "Довиру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде

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В КИУ назвали "Голос" и "Довиру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде

Народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Голос" и группы "Довира" чаще всего поддерживают решения Верховной Рады IX созыва, сообщается в мониторинге "Комитета избирателей Украины" (КИУ) по результатам голосований за принятые законы.

"Согласно данным голосований, близкими к условной коалиции со "Слугой народа" должны находиться фракция "Голос" и группа "Довира". Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований с монобольшинством. В среднем на протяжении сентября-января депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Доверия" вместе обеспечили 231 голос, что было достаточно для принятия законов", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

По данным мониторинга КИУ, за период с сентября 2020 года по январь 2021-го Рада приняла 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку "за" нажали только 84% или 206 из 247 депутатов от "Слуги народа".

Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, зачастую обеспечивали депутаты группы "Довира" и фракции "Голос": в среднем "за" выступали 66% (13 депутатов) "Довиры" и 65% (12 депутатов) "Голоса".

Среди других фракций и групп показатели поддержки решений парламента немного ниже.

Так, в среднем, за принятые решения ВР голосовали 62% депутатов "Европейской солидарности" и 51% внефракционных депутатов. Также кнопку "за" нажимали половина депутатов ВО "Батькивщина" (50%) и группы "За майбутне" (45%).

Результаты мониторинга указывают на то, что депутаты всех фракций и групп ВР преимущественно поддерживают решение парламента. Исключением являются члены "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов: в среднем "за" голосуют только 23% депутатов "ОПЗЖ".

При этом, депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86-ти.

Теги: #партии #киу
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