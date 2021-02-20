Политика

23:54 20.02.2021

Порошенко: Применение санкций против Медведчука - политическое решение, отвечающее национальным интересам

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Порошенко: Применение санкций против Медведчука - политическое решение, отвечающее национальным интересам

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поддержал санкции против народного депутата Виктора Медведчука, а также ожидает от Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины немедленных процессуальных действий в отношении других нардепов, попавших под санкции.

"Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представление в суд об избрании меры пресечения, которое не может быть иным, чем арест", - написал Порошенко на свой странице в в Фейсбуке вечером в субботу.

Также политик обратился к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, чтобы тот лишил лицензии и телеканал "Наш".

 Кроме того, Порошенко призвал народных депутатов фракции "Слуга народа" и других парламентариев рассмотреть как первоочередные законопроекты фракции "Европейской солидарности" в Верховной Раде об уголовной ответственности за коллаборационизм, и законопроект по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданской войне. "Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков. но и политических партий вроде ОПЗЖ", убежден политик.

Лидер "Евросолидарности" отметил, что поручил своими адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно его отношения лично к Медведчуку и партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Также, по словам Порошенко, "мощным бизнесменом Медведчук стал еще при президентстве Кравчука, а в большую политику вернулся при президентстве Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019г и местных в 2020 г".

"Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило на тормозах уголовное дело против Медведчука по статье "государственная измена", которую в начале 2019г. тогдашняя ГПУ возбудила по заявлению Совета национальной безопасности и обороны", - подчеркнул политик. 

Теги: #санкции #медведчук #порошенко #украина
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