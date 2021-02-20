Политика

20:17 20.02.2021

Британия призвала Россию прекратить незаконный контроль над Крымом

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Британия призвала Россию прекратить незаконный контроль над Крымом

Британия призвала Российскую Федерацию прекратить незаконный контроль над полуостровом Крым, сообщила пресс-служба посольства Британии в Киеве.

"Прошло 7 лет, как Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым, принеся региону огромные человеческие потери. Великобритания призывает Россию выполнить свои юридические обязательства и прекратить незаконный контроль над Крымом", - сказано в сообщении посольства в микроблоге твиттер вечером в субботу.

Теги: #крым #россия #контроль #британия
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