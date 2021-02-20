Украина выражает признательность Польше за поддержку ее территориальной целостности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил признательность Республике Польша за ее поддержку украинского государства.

"Глубоко признателен за ваше послание солидарности в этот день. Польша - давний союзник и верный друг Украины", - написал Кулеба в своем микроблоге твиттер в субботу.

Ранее министр иностранных дел Республики Польша Рау Збигнев в своем твиттере призвал Российскую Федерацию соблюдать нормы международного права, восстановить территориальную целостность Украины и компенсировать нарушения прав человека на оккупированных территориях.

Кроме того, он отметил, что "уже 7 лет Крым и Донбасс остаются под российской оккупацией. Польша поддерживает жертв…".