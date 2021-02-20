Семь лет военной агрессии РФ против Украины создали растущую угрозу для безопасности Европы и Ближнего Востока – МИД

Военная агрессия Российской Федерации против Украины, которая длится уже 7 лет, вызвала военную экспансию на южном фланге Европы и создала постоянно растущую гибридную угрозу и угрозу для безопасности стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Азово-Черноморского региона, Средиземноморья и Ближнего Востока, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Агрессия РФ против Украины продолжает дестабилизацию Европейского континента. Россия использует широкий арсенал гибридных инструментов для создания нестабильности на территории соседних стран и подрыва их государственности и суверенитета", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права.

"Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола", - напоминают в МИД.

Отмечается, что российская оккупация также заложила экологические угрозы для Европы и Черноморского региона.

Дипломаты подчеркивают, что Украина и международное сообщество должны вместе стойко противостоять агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке дня восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, но необходимы более эффективные меры, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле и восстановить безопасность в регионе", - резюмируют в МИД.