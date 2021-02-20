Политика

12:02 20.02.2021

США должны восстановить стратегический диалог с Украиной – Волкер

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США должны восстановить стратегический диалог с Украиной – Волкер

США должны в ближайшее время восстановить с Украиной диалог по основным вопросам геостратегического значения, считает бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Успех Украины остается для Запада стратегически важным, как никогда раньше. Сейчас настало время для Соединенных Штатов восстановить свое участие и поддержку. Телефонный разговор секретаря Блинкена с министром иностранных дел Кулебой был хорошим началом. Далее предстоит звонок президента Байдена к президенту Зеленскому и начало обновленного стратегического партнерства по всему спектру вопросов", - пишет Волкер в своей колонке на сайте "Центр анализа европейской политики" (CEPA), опубликованной в субботу.

Дипломат отмечает, что официальный Вашингтон справедливо сосредоточен на борьбе с коронавирусом и оживлении экономики, на решении вопросов расовой и социальной справедливости. При этом, вопрос национальной безопасности, в связи с возрастающей конкуренцией между "великими державами", в частности между США и Китаем, все больше доминирует в мышлении американцев.

"Мир возлагает большую надежду на возвращение к традиционным моделей привлечения и лидерства США, но признает, что новой администрации понадобится время", - подчеркивает Волкер.

В то же время он добавил, что в Украине сейчас "растет тревога", которую команда Байдена может легко развеять.

"Изложу это с украинской точки зрения: президент Байден говорил с президентом РФ Путиным об Украине только через неделю после вступления в должность, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств", - пишет дипломат.

По его словам, в заявлении Белого дома по результатам разговора с Путиным было отмечено, что президент Байден подтвердил поддержку США украинского суверенитета. Однако, как пишет Волкер, невольно не было указано, что США поддерживают "территориальную целостность" Украины.

"Такой пропуск является критическим и заслуживающим внимания в Украине, учитывая продолжение Россией оккупации Донбасса и заявленной аннексии Крыма", - считает бывший спецпредставитель Госдепа США.

Дипломат также вспоминает о нарушении режима прекращения огня на Донбассе, которое обострилось за последний месяц.

"Только на этой неделе трое украинских солдат были убиты минометным обстрелом, осуществленным под контролем России. Встречи "Нормандского формата" сорвались, и сейчас отсутствуют серьезные переговоры по принуждению России прекратить агрессию и восстановить мир и законное управление в Донецке и Луганске", - отмечает дипломат.

По его словам, Украина "продолжает искать четких сигналов поддержки Запада, которые еще не поступали".

"На этом фоне Соединенные Штаты могут сделать несколько вещей, чтобы продемонстрировать постоянную поддержку Украины и таким образом продвинуть интересы США", - отмечает Волкер.

Первой такой вещью он называет планируемый телефонный звонок Байдена - Зеленского, который должен состояться как можно быстрее.

Как отмечает дипломат, оба президента "не должны становиться друзьями по переписке", но важно установить контакты на уровне глав государств, задать тон сотрудничества между администрациями обеих стран, поскольку для Украины это стало критически важным.

Также бывший спецпредставитель Госдепа по делам Украины призывает представителя Белого дома выразить возмущение предложением доверенного лица Кремля о том, чтобы Россия аннексировала Донбасс.

"Это зондирование почвы Кремлем незаконно на всех уровнях. Это провокация, специально направленная на Белый дом. И она легко отражается, если США отреагируют", - подчеркивает Волкер.

Он добавляет, что государственный секретарь Блинкен должен подтвердить соблюдение США Декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались "не признавать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву".

Волкер также призывает США восстановить "Стратегический диалог" с Украиной по основным вопросам геостратегического значения, упоминая, что встречи государственного секретаря и министра обороны США с их украинскими коллегами дважды в год поставили это на правильные рельсы.

Помимо этого, дипломат просит администрацию Байдена вновь начать настаивать на проведениии в Украине далеко идущих реформ и присоединиться к ЕС, МВФ и другим международным сторонникам, чтобы помочь Украине внедрить далеко идущее антимонопольное законодательство.

Он объясняет, что США могут помочь Украине в этом, "энергично побуждая уголовные дела, которые уже ведутся против определенных украинских олигархов, и, сотрудничая с Украиной над усовершенствованием ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений, который до сих пор не реализовали свой потенциал".

"Такую дорожную карту США могут легко и эффективно внедрить. Но США должны действовать быстро, поскольку силы, которые выступают против такой повестки дня, уже мобилизуются", - резюмирует Волкер.

 

 

Теги: #сша #украина #волкер #партнерство
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