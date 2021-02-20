Политика

11:43 20.02.2021

Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 23 февраля

1 мин читать
Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании Рады 23 февраля

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 12:00 23 февраля, сообщает Аппарат Верховной Рады.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№4531)", - сказано в сообщении

Как сообщалось, Зеленский 18 февраля применил право вето к законопроекту №4531, восстанавливающему проведение конкурсов на должности госслужбы, попросив изъять из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Верховная Рада приняла закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента его подписал и направил на подпись президенту.

Теги: #рада #распоряжение #внеочередное_заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 19.02.2021
Зеленский настаивает на внесение изменений в закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы – пресс-секретарь

Зеленский настаивает на внесение изменений в закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей госслужбы – пресс-секретарь

12:51 19.02.2021
Качура анонсировал внеочередное заседание Рады на вторник

Качура анонсировал внеочередное заседание Рады на вторник

12:14 19.02.2021
Рада увеличила штрафы за нанесение вреда окружающей среде

Рада увеличила штрафы за нанесение вреда окружающей среде

11:49 19.02.2021
Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

11:26 18.02.2021
В Раде ждут отчета о деятельности ГБР

В Раде ждут отчета о деятельности ГБР

11:23 18.02.2021
Рада планирует назначить судью КС, выбирать будут из четырех кандидатов

Рада планирует назначить судью КС, выбирать будут из четырех кандидатов

20:09 17.02.2021
Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроекты об изменениях в законы об открытости размеров зарплаты в госкомпаниях и "О культуре"

Профильный комитет рекомендует Раде принять в целом законопроекты об изменениях в законы об открытости размеров зарплаты в госкомпаниях и "О культуре"

13:19 17.02.2021
Руководитель профильного комитета не исключает, что генпрокурор представит годовой отчет в Раде до конца недели

Руководитель профильного комитета не исключает, что генпрокурор представит годовой отчет в Раде до конца недели

11:24 17.02.2021
Затягивание расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, недопустимо – заявление Рады

Затягивание расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, недопустимо – заявление Рады

10:34 17.02.2021
AmCham призывает Раду поддержать законопроекты для развития сетевой и цифровой инфраструктуры

AmCham призывает Раду поддержать законопроекты для развития сетевой и цифровой инфраструктуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр Ткаченко: решение СНБО - начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени

Меркель разочарована отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений по Донбассу

В Украине необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств – Зеленский

Минский процесс не достиг успеха - Меркель

Поддержка территориальной целостности Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США – Байден

ПОСЛЕДНЕЕ

США должны восстановить стратегический диалог с Украиной – Волкер

Украина подтвердила участие в операциях НАТО - телефонный разговор министров обороны Украины и США

Министр Ткаченко: решение СНБО - начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени

Меркель разочарована отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений по Донбассу

Байден ожидает длительного стратегического противостояния с Китаем

В Украине необходимо принять закон о защите прав национальных меньшинств – Зеленский

Байден подозревает РФ в попытке внести раздор между странами Запада

Минский процесс не достиг успеха - Меркель

Поддержка территориальной целостности Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США – Байден

"Евросолидарность" лидирует в электоральном рейтинге украинских партий – исследование КМИС и Социс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА