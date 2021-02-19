Политика

20:36 19.02.2021

Украина подтвердила участие в операциях НАТО - телефонный разговор министров обороны Украины и США

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Украина подтвердила участие в операциях НАТО - телефонный разговор министров обороны Украины и США

Министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин в телефонном разговоре в пятницу обсудили украинскую оборонную реформу.

Таран поздравил американского коллегу с назначением на пост и ознакомил его с ситуацией в сфере безопасности в Украине и около ее границ, сообщает сайт Министерства обороны Украины.

"Мы благодарны народу и правительству США за помощь и участие в усилении стойкости Украины против внешних угроз и содействие приближению к полноправному членству в НАТО. Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - сказал Таран.

По его словам. Украина подтвердила намерение продолжать участие в операциях НАТО, в частности, в состав Тренировочно-консультативной миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировчную миссию НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море "Морской охранник".

Таран пригласил министра обороны США принять участие в праздновании 30-й годовщины Независимости Украины.

Теги: #сша #оборона #нато
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