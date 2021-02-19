Политика

20:09 19.02.2021

Министр Ткаченко: решение СНБО - начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени

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Министр Ткаченко: решение СНБО - начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает решение СНБО о расширении санкционного перечня в частности, нардепом Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко.

"Лично для меня это решение - историческая справедливость. К сожалению, оно задержалось во времени. Петр Алексеевич сделал все, чтобы Медведчук мог летать в Москву и вести свой бизнес в Украине. То, что он не смог сделать, сделала новая власть", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Медведчук, как указал Ткаченко, "создатель темников двухтысячных, которые, фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне Оранжевой Революции". "Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но темники, фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности, по недавно запрещенным "телеканалам". Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира". "Голубем", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом", написал минитср.

Он назвал решение о введении санкций политически оправданным. И напомнил, что против Медведчука введены санкции в США. "Теперь наконец и в Украине. Фактически, это решение СНБО - начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени", - подчеркнул Ткаченко.

Теги: #снбо #санкции #мнение
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