Политика

19:24 19.02.2021

Меркель разочарована отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений по Донбассу

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Меркель разочарована отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель констатировала отсутствие видимого прогресса в реализации Минских договоренностей по Украине.

"Минский процесс - это дипломатическое средство, но хочется прогресса", - сказала канцлер в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая в условиях пандемии коронавируса проходит виртуально.

Она отметила, что "когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы".

По ее словам, украинский конфликт и поведение России - это одна из важных тем, которая стоит перед "трансатлантическим партнерством" ЕС и США.

"Поэтому нам необходима жесткая повестка дня в отношении России, совместная повестка дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой стороны, мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в данный момент", - добавила Меркель.

В последнее время в Украине усилились сомнения в реализуемости Минских соглашений, высказываются предложения по их "модернизации", однако в Киеве заявляют, что, тем не менее, не намерены от них отказываться.

Теги: #украина #донбасс #меркель #германия
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