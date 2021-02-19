Политика

18:44 19.02.2021

Поддержка территориальной целостности Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США – Байден

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Поддержка территориальной целостности Украины продолжает иметь огромное значение для Европы и США – Байден

Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины продолжает иметь жизненно важное значение для стран Европы и США, заявил президент США Джо Байден.

"Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США", - сказал Байден на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Президент США подчеркнул, что Москва нападает на демократии и использует коррупцию в военных целях, чтобы попытаться разрушить систему управления.

"Российские лидеры хотят, чтобы люди думали, что наша система более коррумпирована или настолько же коррумпирована, как их. Но мир знает, что это неправда, включая самих граждан России", - подчеркнул Байден.

Теги: #сша #украина #байден
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